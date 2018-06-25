ЧМ 2018: турнирная таблица на 25 июня

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня пополнится результатами третьего тура группового этапа. 25 июня состоятся 4 матча

Результаты группового тура Чемпионата мира по футболу 2018 на 25 июня, турнирная таблица матчей, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

Сегодня, 25 июня, в 21:00 состоится матч Иран - Португалия, смотреть онлайн трансляцию которого можно на РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 25 июня

В рамках ЧМ 2018 24 июня состоялись поединки в группах G и Н. В Нижнем Новгороде состоялась игра между сборными Англии и Панамы в группе G. Счет по окончанию матча 6:1. Не набрав ни одного очка в турнирной таблице, Панама потеряла шанс на выход в плей-офф ЧМ 2018.

На "Екатеринбург Арене" в группе Н сразились сборные Японии и Сенегала. Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

В Казани прошел матч группы Н между Польшей и Колумбией (счет 0:3). По результатам игры, Польша лишилась возможности попасть в 1/8 финала.

Расписание матчей на 25 июня

Сегодня, 25 июня, на Чемпионате мира 2018 состоится четыре матча. В 17:00 на "Самара Арене" пройдет поединок между сборными Уругвая и РФ (Группа А), в это же время на "Волгоград Арене" начнется игра Саудовской Аравии и Египта (группа А). В 21:00 на "Мордовия Арене" в Саранске сыграют Иран и Португалия (группа В). Также в 21:00 25 июня стартует матч группы В между Испанией и Марокко на "Стадионе Калининград".