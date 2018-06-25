ЧС 2018: турнірна таблиця на 25 червня

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні поповниться результатами третього туру групового етапу. 25 червня відбудуться 4 матчі

Результати групового туру Чемпіонату світу з футболу 2018 на 25 червня, турнірна таблиця матчів, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні, 25 червня, о 21:00 відбудеться матч Іран - Португалія, дивитися онлайн трансляцію якого можна на РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 25 червня

У рамках ЧС 2018 24 червня відбулися поєдинки в групах G і Н. У Нижньому Новгороді відбулася гра між збірними Англії та Панами в групі G. Рахунок по закінченню матчу 6:1. Не набравши жодного очка в турнірній таблиці, Панама втратила шанс на вихід у плей-офф ЧС 2018.

На "Єкатеринбург Арені" в групі Н змагалися збірні Японії та Сенегалу. Гра завершилася внічию з рахунком 2:2.

У Казані пройшов матч групи Н між Польщею і Колумбією (рахунок 0:3). За результатами гри, Польща втратила можливість потрапити до 1/8 фіналу.

Розклад матчів на 25 червня

Сьогодні, 25 червня, на Чемпіонаті світу 2018 відбудеться чотири матчі. О 17:00 на "Самара Арені" пройде поєдинок між збірними Уругваю і РФ (Група А), в цей же час на "Волгоград Арені" розпочнеться гра Саудівської Аравії і Єгипту (група А). О 21:00 на "Мордовія Арені" в Саранську зіграють Іран і Португалія (група В). Також о 21:00 25 червня стартує матч групи В між Іспанією і Марокко на "Стадіоні Калінінград".