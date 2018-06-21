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ЧМ 2018: турнирная таблица на 21 июня

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    21.06.2018 - 09:00
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня пополнится новыми баллами футбольных команд в группах С и D

Результаты группового тура Чемпионата мира по футболу 2018 на 21 июня, турнирная таблица матчей, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

Сегодня, 21 июня, в 21:00 состоится матч Аргентина - Хорватия, смотреть онлайн трансляцию которого можно на РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 21 июня

В рамках ЧМ 2018 20 июня турнирная таблица пополнилась результатми поединков в группах А и В. В Москве прошел матч Португалии и Марокко со счетом 1:0. По итогам игры, сборная Марокко первой вылетела из Чемпионата.

В Ростове-на-Дону сыграли Уругвай и Саудовская Аравия (1:0). В группе В сборные Ирана и Испании на "Казань Арене" завершили матч со счетом 0:1.

ЧМ 2018

ЧМ 2018

ЧМ 2018

ЧМ 2018

Расписание матчей на 21 июня 

Сегодня, 21 июня, на Чемпионате мира 2018 состоится три матча. В 15:00 в Самаре пройдет поединок между сборными Дании и Австралии (Группа С), в 18:00 на "Екатеринбург Арене" - между Францией и Перу (группа С), и в 21:00 на "Стадионе Нижний Новгород" - между Аргентиной и Хорватией (группа D).

расписание ЧМ 2018 на 21 июня

ЧМ-2018: Сборная Португалии одержала победу над командой Марокко Иран - Испания: онлайн трансляция (счет 0:1)
Теги публикации: ФИФА, ЧМ-2018, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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