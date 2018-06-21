ЧМ 2018: турнирная таблица на 21 июня

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня пополнится новыми баллами футбольных команд в группах С и D

Результаты группового тура Чемпионата мира по футболу 2018 на 21 июня, турнирная таблица матчей, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

Сегодня, 21 июня, в 21:00 состоится матч Аргентина - Хорватия, смотреть онлайн трансляцию которого можно на РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 21 июня

В рамках ЧМ 2018 20 июня турнирная таблица пополнилась результатми поединков в группах А и В. В Москве прошел матч Португалии и Марокко со счетом 1:0. По итогам игры, сборная Марокко первой вылетела из Чемпионата.

В Ростове-на-Дону сыграли Уругвай и Саудовская Аравия (1:0). В группе В сборные Ирана и Испании на "Казань Арене" завершили матч со счетом 0:1.

Расписание матчей на 21 июня

Сегодня, 21 июня, на Чемпионате мира 2018 состоится три матча. В 15:00 в Самаре пройдет поединок между сборными Дании и Австралии (Группа С), в 18:00 на "Екатеринбург Арене" - между Францией и Перу (группа С), и в 21:00 на "Стадионе Нижний Новгород" - между Аргентиной и Хорватией (группа D).