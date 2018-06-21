ЧС 2018: турнірна таблиця на 21 червня

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні поповниться новими балами футбольних команд в групах С і D

Результати групового туру Чемпіонату світу з футболу 2018 на 21 червня, турнірна таблиця матчів, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні, 21 червня, о 21:00 відбудеться матч Аргентина - Хорватія, дивитися онлайн трансляцію якого можна на РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 21 червня

У рамках ЧС 2018 20 червня турнірна таблиця поповнилася результатми поєдинків в групах А і В. У Москві пройшов матч Португалії та Марокко з рахунком 1:0. За підсумками гри, збірна Марокко першою вилетіла з Чемпіонату.

У Ростові-на-Дону зіграли Уругвай і Саудівська Аравія (1:0). У групі В збірні Ірану і Іспанії на "Казань Арені" завершили матч з рахунком 0:1.

Розклад матчів на 21 червня

Сьогодні, 21 червня, на Чемпіонаті світу 2018 відбудуться три матчі. О 15:00 в Самарі пройде поєдинок між збірними Данії та Австралії (Група С), о 18:00 на "Єкатеринбург Арені" - між Францією і Перу (група С), та о 21:00 на "Стадіоні Нижній Новгород" - між Аргентиною і Хорватією (група D).