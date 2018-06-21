РБК-Украина проведет трансляцию поединка группы D на ЧМ-2018

Аргентина - Хорватия. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть матч можно на канале "Интер". Сборные Аргентины и Хорватии встретятся во втором туре группы D чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне аргентинской команды.

21 июня 21:00

Нижний Новгород

Первые матчи команды провели по-разному: если хорваты победили сборную Нигерии со счетом 2:0, то Аргентина не сумела отобрать очки у Исландии, сыграв вничью - 1:1. При этом всем, Месси не забил пенальти в ворота Ханнеса Хальдерссона.

Так, по итогам первого тура на первом месте в группе D идет Хорватия, аргентинцы делят вторую и третью строчку между собой.

Всего Аргентина и Хорватия встречались друг с другом четыре раза. Дважды аргентинцы брали верх - в 2014 году в товарищеском матче и в 1998 году на групповом этапе ЧМ. Одна победа на счету хорватов - в товарищеской игре 2006 года. Еще одна встреча закончилась вничью - в 1994 году в товарищеском матче.

Аргентину не зря считаю фаворитом, ведь команда не проигрывает на групповых этапах мировых первенств после того, как на ЧМ-2002 уступила Англии со счетом 0:1. С тех пор "бело-голубые" добились 8 побед и трижды сыграли вничью.

Ждем захватывающего матча! Вполне возможно, в этой встрече определится победитель группы.