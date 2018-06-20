ЧМ 2018: турнирная таблица на 20 июня

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня обновится результатами матчей в группах А и В

Результаты группового тура Чемпионата мира по футболу 2018 на 20 июня, турнирная таблица матчей, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

Уже 17 матчей ЧМ 2018 были сыграны футбольными сборными 32 стран по состоянию на данный момент. 19 июня состоялись первые поединки в группе Н. В Саранске на "Мордовия Арене" Япония одержала победу над сборной Колумбии со счетом 2:1. В Москве на стадионе "Спартак" прошел матч Польши и Сенегала (1:2). В группе А начался уже второй групповой тур. Поздним вечером Россия и Египет завершили матч на "Стадионе Санкт-Петербург" счетом 3:1.

ЧМ-2018: турнирная таблица 20 июня

Расписание матчей на 20 июня

Сегодня, 20 июня, в рамках ЧМ-2018 состоится три матча. В 15:00 на московском стадионе "Лужники" пройдет поединок между сборными Португалии и Марокко (Группа В), в 18:00 на "Ростов Арене" - между Уругваем и Саудовской Аравией (группа Н), и в 21:00 на "Казань Арене" - между Ираном и Испанией (группа В).