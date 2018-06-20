Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ЧС 2018: турнірна таблиця на 20 червня

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    20.06.2018 - 09:00
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні оновиться результатами матчів у групах А і В

Результати групового туру Чемпіонату світу з футболу 2018 на 20 червня, турнірна таблиця матчів, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Вже 17 матчів ЧС 2018 були зіграні футбольними збірними 32 країн станом на даний момент. 19 червня відбулися перші поєдинки в групі Н. У Саранську на "Мордовія Арені" Японія здобула перемогу над збірною Колумбії з рахунком 2:1. У Москві на стадіоні "Спартак" відбувся матч Польщі та Сенегалу (1:2). У групі А почався вже другий груповий тур. Пізно ввечері Росія і Єгипет завершили матч на "Стадіоні Санкт-Петербург" рахунком 3:1.

ЧС-2018: турнірна таблиця 20 червня

ЧМ2018

ЧМ 2018

ЧМ 2018

ЧМ 2018

Розклад матчів на 20 червня

Сьогодні, 20 червня, в рамках ЧС-2018 відбудуться три матчі. О 15:00 на московському стадіоні "Лужники" пройде поєдинок між збірними Португалії та Марокко (Група В), о 18:00 на "Ростов Арені" - між Уругваєм та Саудівською Аравією (група Н), і о 21:00 на "Казань Арені "- між Іраном і Іспанією (група В).

расписание ЧМ 2018 на 20 июня

ЧС-2018: Збірна Японії здобула історичну перемогу над Колумбією Форвард збірної Єгипту Салах готовий зіграти в матчі ЧС-2018
Теги публікації: ФІФА, ЧМ-2018, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся