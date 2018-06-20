ЧС 2018: турнірна таблиця на 20 червня

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні оновиться результатами матчів у групах А і В

Результати групового туру Чемпіонату світу з футболу 2018 на 20 червня, турнірна таблиця матчів, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Вже 17 матчів ЧС 2018 були зіграні футбольними збірними 32 країн станом на даний момент. 19 червня відбулися перші поєдинки в групі Н. У Саранську на "Мордовія Арені" Японія здобула перемогу над збірною Колумбії з рахунком 2:1. У Москві на стадіоні "Спартак" відбувся матч Польщі та Сенегалу (1:2). У групі А почався вже другий груповий тур. Пізно ввечері Росія і Єгипет завершили матч на "Стадіоні Санкт-Петербург" рахунком 3:1.

ЧС-2018: турнірна таблиця 20 червня

Розклад матчів на 20 червня

Сьогодні, 20 червня, в рамках ЧС-2018 відбудуться три матчі. О 15:00 на московському стадіоні "Лужники" пройде поєдинок між збірними Португалії та Марокко (Група В), о 18:00 на "Ростов Арені" - між Уругваєм та Саудівською Аравією (група Н), і о 21:00 на "Казань Арені "- між Іраном і Іспанією (група В).