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ЧМ 2018: турнирная таблица на 18 июня

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    18.06.2018 - 11:00
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня пополнится результатами еще трех матчей

Турнирная таблица ЧМ-2018 уже пополнилась результатами одиннадцати матчей. На сегодня, 18 июня запланированы три поединка в группах F и G. Подробнее о результатах и расписании матчей - в материале РБК-Украина.

Сегодня в 21:00 пройдет матч Тунис-Англия, смотреть онлайн трансляцию которого можно на РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 18 июня

турнирная таблица ЧМ

ЧМ 2018Расписание матчей на 18 июня 

Сегодня, 18 июня, в рамках ЧМ-2018 состоится три матча. В 15:00 пройдет поединок между сборными Швеции и Южной Кореи (Группа F), в 18:00 - между Бельгией и Панамой (группа G), и в 21:00 - между Тунисом и Англией (группа G).

расписание ЧМ 2018 на 18 июня

Тунис - Англия: онлайн трансляция Бразилия и Швейцария стартовали на ЧМ-2018 с ничьей
Теги публикации: ЧМ-2018  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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