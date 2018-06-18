ЧМ 2018: турнирная таблица на 18 июня

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня пополнится результатами еще трех матчей

Турнирная таблица ЧМ-2018 уже пополнилась результатами одиннадцати матчей. На сегодня, 18 июня запланированы три поединка в группах F и G. Подробнее о результатах и расписании матчей - в материале РБК-Украина.

Сегодня в 21:00 пройдет матч Тунис-Англия, смотреть онлайн трансляцию которого можно на РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 18 июня

Расписание матчей на 18 июня

Сегодня, 18 июня, в рамках ЧМ-2018 состоится три матча. В 15:00 пройдет поединок между сборными Швеции и Южной Кореи (Группа F), в 18:00 - между Бельгией и Панамой (группа G), и в 21:00 - между Тунисом и Англией (группа G).