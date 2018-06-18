ЧС 2018: турнірна таблиця на 18 червня

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні поповниться ще результатами трьох матчів

Турнірна таблиця ЧС-2018 вже поповнилася результатами одинадцяти матчів. На сьогодні, 18 червня заплановані три поєдинки в групах F і G. Детальніше про результати та розклад матчів - в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні о 21:00 відбудеться матч Туніс-Англія, дивитися онлайн трансляція якого можна на РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 18 червня

Розклад матчів на 18 червня

Сьогодні, 18 червня, в рамках ЧС-2018 відбудеться три матчі. О 15:00 пройде поєдинок між збірними Швеції та Південної Кореї (Група F), о 18:00 - між Бельгією та Панамою (група G), і о 21:00 - між Тунісом і Англією (група G).