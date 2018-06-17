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ЧМ 2018: турнирная таблица на 17 июня

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    17.06.2018 - 11:17
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня пополнится результатами еще трех матчей

Турнирная таблица ЧМ-2018 уже пополнилась результатами восьми матчей. На сегодня, 17 июня запланированы еще три поединка. Подробнее о результатах и расписании матчей - в материале РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 17 июня

Расписание матчей на 17 июня 

Сегодня, 17 июня, в рамках ЧМ-2018 состоится три матча. В 15:00 пройдет поединок между сборными Коста-Рики и Сербии (Группа Е), в 18:00 - между Германией и Мексикой (группа F), и в 21:00 - между Бразилией и Швейцарией (группа Е).

 

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Теги публикации: ЧМ-2018  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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