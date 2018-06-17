ЧМ 2018: турнирная таблица на 17 июня

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня пополнится результатами еще трех матчей
Турнирная таблица ЧМ-2018 уже пополнилась результатами восьми матчей. На сегодня, 17 июня запланированы еще три поединка. Подробнее о результатах и расписании матчей - в материале РБК-Украина.
ЧМ-2018: турнирная таблица 17 июня
Расписание матчей на 17 июня
Сегодня, 17 июня, в рамках ЧМ-2018 состоится три матча. В 15:00 пройдет поединок между сборными Коста-Рики и Сербии (Группа Е), в 18:00 - между Германией и Мексикой (группа F), и в 21:00 - между Бразилией и Швейцарией (группа Е).