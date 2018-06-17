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Бразилия - Швейцария: онлайн трансляция

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    17.06.2018 - 19:18
Фото: Бразилия - Швейцария (twitter.com/cbf_futebol)
Фото: Бразилия - Швейцария (twitter.com/cbf_futebol)

РБК-Украина проведет трансляцию поединка группы E на ЧМ-2018

Бразилия - Швейцария. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть матч можно на канале "Интер". Сборные Бразилии и Швейцарии сыграют в матче первого тура чемпионата мира по футболу 2018 года. По мнению букмекеров, фаворитом противостояния ожидаемо является латиноамериканская команда.

17 июня 21:00
Ростов, стадион "Ростов-Арена"

 

Во втором матче группы E на ЧМ-2018 сойдутся один из главных фаворитов этого турнира - сборная Бразилии, и команда Швейцарии - единственная сборная за всю историю мундиалей, которая в стартовом матче обыграла будущего победителя турнира.

Бразильцы начинают новый поход к вершине, стремясь реабилитироваться за оглушительное фиаско на домашнем мундиале четырехлетней давности. После нокаута от Германии в полуфинале ЧМ-2014 пентакампеонам потребовалось два года, чтобы прийти в себя: только в середине 2016-го возглавивший «селесао» Тите сумел вдохнуть спокойствие и игровую мудрость в подопечных. Вновь обретя уверенность в своих силах и обновив состав, бразильцы стали первой командой, пробившейся в Россию-2018 через сито квалификации. Сейчас в их составе всего 6 футболистов, имеющих опыт выступлений на мундиале, - столько же, сколько было четыре года назад.

Их соперником станет крайне неуступчивая сборная, проигравшая всего один матч с начала 2016 года и выбитая из УЕФА Евро-2016 только в серии послематчевых пенальти. Несмотря на то, что Швейцария квалифицировалась в Россию-2018 через стыковую дуэль, команда прекрасно провела европейскую отборочную кампанию. Кроме того, швейцарцы доказали, что не склонны пасовать перед фаворитами: на ЧМ-2010 в ЮАР они обыграли со счетом 1:0 Испанию, которая в конечном итоге увезла домой Кубок мира.

ЧМ 2018: турнирная таблица на 17 июня ЧМ-2018: все подробности
Теги публикации: онлайн-трансляция, Швейцария, ЧМ-2018, онлайн, сборная Бразилии, Футбол онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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