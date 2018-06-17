РБК-Украина проведет трансляцию поединка группы E на ЧМ-2018

Бразилия - Швейцария. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть матч можно на канале "Интер". Сборные Бразилии и Швейцарии сыграют в матче первого тура чемпионата мира по футболу 2018 года. По мнению букмекеров, фаворитом противостояния ожидаемо является латиноамериканская команда.

17 июня 21:00

Ростов, стадион "Ростов-Арена"

Во втором матче группы E на ЧМ-2018 сойдутся один из главных фаворитов этого турнира - сборная Бразилии, и команда Швейцарии - единственная сборная за всю историю мундиалей, которая в стартовом матче обыграла будущего победителя турнира.

Бразильцы начинают новый поход к вершине, стремясь реабилитироваться за оглушительное фиаско на домашнем мундиале четырехлетней давности. После нокаута от Германии в полуфинале ЧМ-2014 пентакампеонам потребовалось два года, чтобы прийти в себя: только в середине 2016-го возглавивший «селесао» Тите сумел вдохнуть спокойствие и игровую мудрость в подопечных. Вновь обретя уверенность в своих силах и обновив состав, бразильцы стали первой командой, пробившейся в Россию-2018 через сито квалификации. Сейчас в их составе всего 6 футболистов, имеющих опыт выступлений на мундиале, - столько же, сколько было четыре года назад.

Их соперником станет крайне неуступчивая сборная, проигравшая всего один матч с начала 2016 года и выбитая из УЕФА Евро-2016 только в серии послематчевых пенальти. Несмотря на то, что Швейцария квалифицировалась в Россию-2018 через стыковую дуэль, команда прекрасно провела европейскую отборочную кампанию. Кроме того, швейцарцы доказали, что не склонны пасовать перед фаворитами: на ЧМ-2010 в ЮАР они обыграли со счетом 1:0 Испанию, которая в конечном итоге увезла домой Кубок мира.