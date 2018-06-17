ЧС 2018: турнірна таблиця на 17 червня

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні поповниться ще результатами трьох матчів
Турнірна таблиця ЧС-2018 вже поповнилася результатами восьми матчів. На сьогодні, 17 червня заплановані ще три поєдинки. Детальніше про результати та розклад матчів - у матеріалі РБК-Україна.
ЧС-2018: турнірна таблиця 17 червня
Розклад матчів на 17 червня
Сьогодні, 17 червня, в рамках ЧС-2018 відбудеться три матчі. О 15:00 відбудеться поєдинок між збірними Коста-Ріки і Сербії (Група Е), 18:00 - між Німеччиною і Мексикою (група F), і в 21:00 між Бразилією і Швейцарією (група Е).