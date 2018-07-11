ЧМ 2018: турнирная таблица на 11 июля

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня покажет, какие команды прошли в финал

Результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 на 11 июля, турнирная таблица, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

Сегодня, 11 июля, в 21:00 состоится матч Хорватия - Англия, смотреть онлайн-трансляцию которого можно на РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 11 июля

10 июля в ходе первого полуфинального матча определилась одна из команд, которая сыграет в финале Чемпионат мира по футболу 15 июля в Москве. Игра Франции и Бельгии окончилась со счетом 1:0. Таким образом, первым финалистом стала сборная Франции, а бельгийцы сразятся за третье место мундиаля 14 июля в Санкт-Петербурге.

Фото: турнирная сетка ЧМ 2018 на 11 июля (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Расписание матчей на 11 июля

Сегодня в рамках ЧМ 2018 пройдет вторая полуфинальная игра. В 21:00 на стадионе "Лужники" в Москве встретятся сборные Хорватии и Англии.

В четвертьфинале хорваты разгромили Россию в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 после основного результата матча вничью 2:2. А Англия отправила домой сборную Швеции, победив со счетом 2:0. Так обе эти команды обеспечили себе место в полуфинальном этапе.

Победитель сегодняшнего матча сыграет в финале со сборной Франции, а проигравшая команда встретится со бельгийцами в поединке за 3 место ЧМ 2018.