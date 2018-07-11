ЧС 2018: турнірна таблиця на 11 липня

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні покаже, які команди пройшли у фінал

Результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 на 11 липня, турнірна таблиця, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні, 11 липня, о 21:00 відбудеться матч Хорватія - Англія, дивитися онлайн-трансляцію якого можна на РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 11 липня

10 липня в ході першого півфінального матчу визначилася одна з команд, яка зіграє в фіналі Чемпіонат світу з футболу 15 липня в Москві. Гра Франції і Бельгії закінчилася з рахунком 1:0. Таким чином, першим фіналістом стала збірна Франції, а бельгійці змагатимуться за третє місце мундіалю 14 липня в Санкт-Петербурзі.

Фото: турнірна сітка ЧС 2018 на 11 липня (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Розклад матчів на 11 липня

Сьогодні в рамках ЧС 2018 пройде друга півфінальна гра. О 21:00 на стадіоні "Лужники" в Москві зустрінуться збірні Хорватії та Англії.

У чвертьфіналі хорвати розгромили Росію в серії післяматчевих пенальті з рахунком 4:3 після основного результату матчу внічию 2:2. А Англія відправила додому збірну Швеції, та здобула перемогу з рахунком 2:0. Так обидві команди забезпечили собі місце в півфінальному етапі.

Переможець сьогоднішнього матчу зіграє в фіналі зі збірною Франції, а команда, що програє, зустрінеться з бельгійцями в поєдинку за 3 місце ЧС 2018.