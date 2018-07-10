Хорватия - Англия: онлайн трансляция

Трансляция матча Хорватия - Англия начнется в 21:00 на телеканале Интер

Хорватия - Англия. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на Интере. Сборные Хорватии и Англии сразятся в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне родоначальников футбола.

11 июля 21:00

Москва, стадион Лужники

Сборная Англии в четвертьфинале спокойно выиграла у шведов - 2:0. В игре со сборной Колумбии в 1/8 финала англичане упустили преимущество на последней добавленной минуте, переведя игру в дополнительное время, а потом и в серию пенальти.

Сборная Хорватии пробирается в плей-офф непросто: она уже дважды выиграла по серии пенальти. Для начала в 1/8 финала они выбили сборную Дании, а затем - Россию.