Хорватия - Англия: онлайн трансляция

Новости Чемпионат мира по футболу 2018 10.07.2018 - 06:32
Хорватия - Англия
Хорватия - Англия

Трансляция матча Хорватия - Англия начнется в 21:00 на телеканале Интер

Хорватия - Англия. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на Интере. Сборные Хорватии и Англии сразятся в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне родоначальников футбола.

11 июля 21:00
Москва, стадион Лужники

 

Сборная Англии в четвертьфинале спокойно выиграла у шведов - 2:0. В игре со сборной Колумбии в 1/8 финала англичане упустили преимущество на последней добавленной минуте, переведя игру в дополнительное время, а потом и в серию пенальти. 

Сборная Хорватии пробирается в плей-офф непросто: она уже дважды выиграла по серии пенальти. Для начала в 1/8 финала они выбили сборную Дании, а затем - Россию.

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