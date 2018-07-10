ЧМ 2018: турнирная таблица на 10 июля

Новости Чемпионат мира по футболу 2018 10.07.2018 - 09:00
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня пополнится результатами первого полуфинала

Результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 на 10 июля, турнирная таблица, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

Сегодня, 10 июля, в 21:00 состоится матч Франция - Бельгия, смотреть онлайн-трансляцию которого можно на РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 10 июля

По состоянию на 10 июля определились все участники полуфинальных матчей мундиаля, и уже в это воскресенье станет известно имя победителя Чемпионата мира по футболу 2018. 

Первая пара полуфиналистов Франция - Бельгия определилась 6 июля. Уругвай и Франция сыграли  со счетом 0:2. А матч  1/4 финала между Бразилией и Бельгией завершился с результатом 1:2. 

7 июля прошли последние четвертьфинальные поединки. Англия разгромила Швецию со счетом 2:0, а сборная Хорватии вырвала победу у сборной России в серии пенальти (2:2 - основной счет, 4:3 по пенальти).

турнирная сетка ЧМ 2018 на 10 июляФото: турнирная сетка ЧМ 2018 на 10 июля (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Расписание матчей на 10 июля 

Сегодня в рамках ЧМ 2018 пройдет первый полуфинал. В 21:00 на стадионе Санкт-Петербурга встретятся сборные Франции и Бельгии.

Стоит отметить, что команды этих стран играли друг против друга и на Чемпионате мира в 1986 году. Тогда они прошли в полуфинал, но проиграли своим соперникам и встретились в матче за 3 место (победа со счетом 4:2 была у сборной Франции). 

Расписание ЧМ 2018

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Теги:  ФИФА,  ЧМ-2018,  полуфинал,  Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС