ЧС 2018: турнірна таблиця на 10 липня

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні поповниться результатами першого півфіналу

Результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 на 10 липня, турнірна таблиця, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні, 10 липня, о 21:00 відбудеться матч Франція - Бельгія, дивитися онлайн-трансляцію якого можна на РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 10 липня

Станом на 10 липня визначилися всі учасники півфінальних матчів мундіалю, і вже цієї неділі стане відомо ім'я переможця Чемпіонату світу з футболу 2018.

Перша пара півфіналістів Франція - Бельгія визначилася 6 липня. Уругвай і Франція зіграли з рахунком 0:2. А матч 1/4 фіналу між Бразилією і Бельгією завершився з результатом 1 2.

7 липня пройшли останні чвертьфінальні поєдинки. Англія розгромила Швецію з рахунком 2:0, а збірна Хорватії вирвала перемогу у збірної Росії в серії пенальті (2:2 - основний рахунок, 4:3 по пенальті).

Фото: турнірна сітка ЧС 2018 на 10 липня (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Розклад матчів на 10 липня

Сьогодні в рамках ЧС 2018 пройде перший півфінал. О 21:00 на стадіоні Санкт-Петербурга зустрінуться збірні Франції та Бельгії.

Варто відзначити, що команди цих країн грали одна проти одної і на Чемпіонаті світу в 1986 році. Тоді вони пройшли до півфіналу, але програли своїм суперникам і зустрілися в матчі за 3 місце (перемога з рахунком 4:2 була у збірної Франції).