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ЧС-2018: Збірна Хорватії вибила Росію у чвертьфіналі

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    08.07.2018 - 00:12
Фото: Росія - Хорватія (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: Росія - Хорватія (twitter.com/HNS_CFF)

Фернандес зрівняв за 5 хвилин до кінця додаткового часу, до цього в овертаймі забив Виду

Збірна Росії програла Хорватії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу 2018 року. В основний і додатковий час зустрічі команди обмінялися голами — 2:2, а в серії пенальті сильнішими були хорвати — 4:3.

В основний час матчу рахунок на 31-й хвилині відкрив Денис Черишев, а на 39-й зрівняв Андрій Крамарич. У додатковий час Домагой Віда вивів хорватів вперед, однак Маріо Фернандес відновив статус-кво.

В серії пенальті у росіян не забили Федір Смолов і Маріо Фернандес, у хорватів — Матео Ковачич.

В 1/2 фіналу ЧС-2018 збірна Хорватії зустрінеться з Англією. Гра пройде 11 липня

Нагадаємо, захисник збірної Мексики Рафаель Маркес побив рекорд колишнього форварда збірної Аргентини Дієго Марадони за кількістю виходів на поле в матчах чемпіонату світу в якості капітана.

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Теги публікації: ЧМ-2018, Хорватия, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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