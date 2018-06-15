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Интервью

ЧМ-2018: Сборные Португалии и Испании сыграла вничью в первом туре

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    15.06.2018 - 23:20

Роналду сделал хет-трик, Диего Коста - дубль

Сборная Испании и Португалии не сумела выявить победителя в матче первого тура группы B чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счётом 3:3.

Автором первого мяча стал нападающий португальцев Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на 4-й минуте. В середине тайма форвард Диего Костасравнял счёт. До перерыва Роналду оформил дубль. В начале второй половины встречи Коста вновь сравнял счёт. На 58-й минуте защитник Хосе Игнасио Начо вывел Испанию вперёд. Точку в матче поставил Роналду, забивший со штрафного в концовке второго тайма.

Во втором туре сборная Испании встретится с Ираном в Казани, национальная команда Португалии в Москве сыграет с Марокко. Оба матча состоятся 20 июня.

Напомним, сборная Уругвая на последних минутах вырвала минимальную победу над командой Египта в первом матче группы А чемпионата мира-2018.

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Теги публикации: ЧМ-2018, Португалия, сборная Испании  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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