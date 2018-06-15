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ЧС-2018: Збірні Португалії та Іспанії зіграла внічию у першому турі

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    15.06.2018 - 23:20

Роналду зробив хет-трик, Дієго Коста - дубль

Збірна Іспанії і Португалії не зуміла виявити переможця в матчі першого туру групи B чемпіонату світу-2018. Зустріч завершилася з рахунком 3:3.

Автором першого м'яча став нападник португальців Кріштіану Роналду, який реалізував пенальті на 4-й хвилині. В середині тайму форвард Дієго Костасравнял рахунок. До перерви Роналду оформив дубль. На початку другої половини зустрічі Коста знову зрівняв рахунок. На 58-й хвилині захисник Хосе Ігнасіо Начо вивів Іспанію вперед. Крапку в матчі поставив Роналду, який забив зі штрафного в кінцівці другого тайму.

У другому турі збірна Іспанії зустрінеться з Іраном в Казані, національна команда Португалії в Москві зіграє з Марокко. Обидва матчі відбудуться 20 червня.

Нагадаємо, збірна Уругваю на останніх хвилинах вирвала мінімальну перемогу над командою Єгипту у першому матчі групи А чемпіонату світу-2018.

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Теги публікації: ЧМ-2018, Португалия, сборная Испании  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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