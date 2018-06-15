ЧС-2018: Збірні Португалії та Іспанії зіграла внічию у першому турі

Роналду зробив хет-трик, Дієго Коста - дубль

Збірна Іспанії і Португалії не зуміла виявити переможця в матчі першого туру групи B чемпіонату світу-2018. Зустріч завершилася з рахунком 3:3.

Автором першого м'яча став нападник португальців Кріштіану Роналду, який реалізував пенальті на 4-й хвилині. В середині тайму форвард Дієго Костасравнял рахунок. До перерви Роналду оформив дубль. На початку другої половини зустрічі Коста знову зрівняв рахунок. На 58-й хвилині захисник Хосе Ігнасіо Начо вивів Іспанію вперед. Крапку в матчі поставив Роналду, який забив зі штрафного в кінцівці другого тайму.

У другому турі збірна Іспанії зустрінеться з Іраном в Казані, національна команда Португалії в Москві зіграє з Марокко. Обидва матчі відбудуться 20 червня.

Нагадаємо, збірна Уругваю на останніх хвилинах вирвала мінімальну перемогу над командою Єгипту у першому матчі групи А чемпіонату світу-2018.