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ЧМ-2018: Сборная Японии ушла от поражения Сенегалу

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    24.06.2018 - 20:24

Голами отметились Мане, Инуи, Ваге и Хонда

Сборные Японии и Сенегала сыграли вничью (2:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира – 2018.

По ходу встречи африканская команда дважды вела в счёте, но азиатам удалось сравнивать счёт. В составе сборной Сенегала отличились Садио Мане и Мусса Ваг, а за команду Японии голы забили Такаси Инуи и Кейсуке Хонда, который отличился на 78 минуте.

Япония и Сенегал по-прежнему делят первую строчку в турнирной таблице группы H. Только по окончании вечернего матча Польша - Колумбия кто-то может потерять шансы на выход в плей-офф. 

Напомним, сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

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Теги публикации: Япония, ЧМ-2018, Сенегал  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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