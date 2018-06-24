ЧМ-2018: Сборная Японии ушла от поражения Сенегалу

Голами отметились Мане, Инуи, Ваге и Хонда

Сборные Японии и Сенегала сыграли вничью (2:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира – 2018.

По ходу встречи африканская команда дважды вела в счёте, но азиатам удалось сравнивать счёт. В составе сборной Сенегала отличились Садио Мане и Мусса Ваг, а за команду Японии голы забили Такаси Инуи и Кейсуке Хонда, который отличился на 78 минуте.

Япония и Сенегал по-прежнему делят первую строчку в турнирной таблице группы H. Только по окончании вечернего матча Польша - Колумбия кто-то может потерять шансы на выход в плей-офф.

Напомним, сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.