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ЧС-2018: Збірна Японії пішла від ураження Сенегалу

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    24.06.2018 - 20:24

Голами відзначилися Мане, Інуі, Ваге і Хонда

Збірні Японії та Сенегалу зіграли внічию (2:2) в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу – 2018.

По ходу зустрічі африканська команда двічі вела в рахунку, але азіатам вдалося зрівняти рахунок. У складі збірної Сенегалу відзначилися Садио Мане і Мусу Ваг, а за команду Японії голи забили Такасі Інуї і Кейсуке Хонда, який відзначився на 78-й хвилині.

Японія і Сенегал як і раніше ділять першу сходинку у турнірній таблиці групи H. Тільки після закінчення вечірнього матчу Польща - Колумбія хтось може втратити шанси на вихід в плей-офф.

Нагадаємо, збірна Німеччини здобула вольову перемогу над Швецією у матчі другого туру групового етапу ЧС-2018.

ЧС 2018: турнірна таблиця на 24 червня Німеччина - Швеція: відео голів та огляд матчу
Теги публікації: Японія, ЧМ-2018, Сенегал  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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