ЧС-2018: Збірна Японії пішла від ураження Сенегалу

Голами відзначилися Мане, Інуі, Ваге і Хонда

Збірні Японії та Сенегалу зіграли внічию (2:2) в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу – 2018.

По ходу зустрічі африканська команда двічі вела в рахунку, але азіатам вдалося зрівняти рахунок. У складі збірної Сенегалу відзначилися Садио Мане і Мусу Ваг, а за команду Японії голи забили Такасі Інуї і Кейсуке Хонда, який відзначився на 78-й хвилині.

Японія і Сенегал як і раніше ділять першу сходинку у турнірній таблиці групи H. Тільки після закінчення вечірнього матчу Польща - Колумбія хтось може втратити шанси на вихід в плей-офф.

Нагадаємо, збірна Німеччини здобула вольову перемогу над Швецією у матчі другого туру групового етапу ЧС-2018.