ЧМ-2018: Сборная Дании минимально победила команду Перу

Перуанец Куэва не забил пенальти, назначенный с помощью VAR

Сборная Дании победила национальную команду Перу в матче первого тура группы C чемпионата мира — 2018

Автором единственного гола стал нападающий Юссуф Поульсен, отличившийся на 59-й минуте после передачи полузащитника Кристиана Эриксена. Стоит отметить, что сборная Перу имела возможность выйти вперёд в концовке первого тайма, но хавбек Кристиан Куэва не сумел реализовать пенальти.

Во втором туре группового этапа сборная Дании встретится с Австралией (21 июня), национальная команда Перу сыграет с Францией (21 июня).

Напомним, сборные Испании и Португалии не сумели выявить победителя в матче первого тура группы B чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счетом 3:3.