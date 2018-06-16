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ЧМ-2018: Сборная Дании минимально победила команду Перу

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    16.06.2018 - 21:15
Фото: Перу - Дания (twitter.com/dbulandshold)
Фото: Перу - Дания (twitter.com/dbulandshold)

Перуанец Куэва не забил пенальти, назначенный с помощью VAR

Сборная Дании победила национальную команду Перу в матче первого тура группы C чемпионата мира — 2018

Автором единственного гола стал нападающий Юссуф Поульсен, отличившийся на 59-й минуте после передачи полузащитника Кристиана Эриксена. Стоит отметить, что сборная Перу имела возможность выйти вперёд в концовке первого тайма, но хавбек Кристиан Куэва не сумел реализовать пенальти.

Во втором туре группового этапа сборная Дании встретится с Австралией (21 июня), национальная команда Перу сыграет с Францией (21 июня).

Напомним, сборные Испании и Португалии не сумели выявить победителя в матче первого тура группы B чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счетом 3:3.

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Теги публикации: ЧМ-2018, Перу, Дания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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