ЧС-2018: Збірна Данії мінімально перемогла команду Перу

Перуанець Куева не забив пенальті, призначений за допомогою VAR

Збірна Данії перемогла національну команду Перу в матчі першого туру групи C чемпіонату світу — 2018

Автором єдиного гола став нападник Юссуф Поульсен, який відзначився на 59-й хвилині після передачі півзахисника Крістіана Еріксена. Варто відзначити, що збірна Перу мала можливість вийти вперед наприкінці першого тайму, але хавбек Крістіан Куева не зумів реалізувати пенальті.

У другому турі групового етапу збірна Данії зустрінеться з Австралією (21 червня), національна команда Перу зіграє з Францією (21 червня).

Нагадаємо, збірні Іспанії та Португалії не зуміли виявити переможця в матчі першого туру групи B чемпіонату світу-2018. Зустріч завершилася з рахунком 3:3.