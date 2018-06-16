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ЧС-2018: Збірна Данії мінімально перемогла команду Перу

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    16.06.2018 - 21:15
Фото: Перу - Данія (twitter.com/dbulandshold)
Фото: Перу - Данія (twitter.com/dbulandshold)

Перуанець Куева не забив пенальті, призначений за допомогою VAR

Збірна Данії перемогла національну команду Перу в матчі першого туру групи C чемпіонату світу — 2018

Автором єдиного гола став нападник Юссуф Поульсен, який відзначився на 59-й хвилині після передачі півзахисника Крістіана Еріксена. Варто відзначити, що збірна Перу мала можливість вийти вперед наприкінці першого тайму, але хавбек Крістіан Куева не зумів реалізувати пенальті.

У другому турі групового етапу збірна Данії зустрінеться з Австралією (21 червня), національна команда Перу зіграє з Францією (21 червня).

Нагадаємо, збірні Іспанії та Португалії не зуміли виявити переможця в матчі першого туру групи B чемпіонату світу-2018. Зустріч завершилася з рахунком 3:3.

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Теги публікації: ЧМ-2018, Перу, Дания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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