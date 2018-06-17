Сербия обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2018

Коларов забил победный мяч прямым ударом со штрафного

Сборная Сербии одержала победу со счетом 1:0 над командой Коста-Рики в матче первого тура группы чемпионата мира — 2018.

На 56 минуте защитник Александар Коларов выполнил штрафной удар, закрутив мяч с левой ноги точно в правую девятку ворот соперника.

Соперники сборных Коста-Рики и Сербии по группе — Бразилия и Швейцария — также сыграют между собой сегодня, начало — в 21:00.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сборная Сербии встретится со Швейцарией, а Коста-Рика сыграет с Бразилией. Оба матча пройдут 22 июня.

Напомним, в матче группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Австралии уругвайский арбитр Андрес Кунья назначил первый в истории турнира пенальти после использования системы VAR (video assistant referee).