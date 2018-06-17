Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Сербия обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    17.06.2018 - 17:27
Фото: Коста Рика - Сербия (twitter.com/fedefutbolcrc)
Фото: Коста Рика - Сербия (twitter.com/fedefutbolcrc)

Коларов забил победный мяч прямым ударом со штрафного

Сборная Сербии одержала победу со счетом 1:0 над командой Коста-Рики в матче первого тура группы чемпионата мира — 2018.

На 56 минуте защитник Александар Коларов выполнил штрафной удар, закрутив мяч с левой ноги точно в правую девятку ворот соперника.

Соперники сборных Коста-Рики и Сербии по группе — Бразилия и Швейцария — также сыграют между собой сегодня, начало — в 21:00.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сборная Сербии встретится со Швейцарией, а Коста-Рика сыграет с Бразилией. Оба матча пройдут 22 июня.

Напомним, в матче группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Австралии уругвайский арбитр Андрес Кунья назначил первый в истории турнира пенальти после использования системы VAR (video assistant referee). 

ЧМ 2018: турнирная таблица на 17 июня ЧМ-2018: все подробности
Теги публикации: ЧМ-2018, Сербия, Коста-Рика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Экстренная остановка и сбой движения": подростки устроили ЧП в метро (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь