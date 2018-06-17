Сербія обіграла Коста-Ріку в матчі ЧС-2018

Коларов забив переможний м'яч прямим ударом зі штрафного

Збірна Сербії здобула перемогу з рахунком 1:0 над командою Коста-Ріки у матчі першого туру групи чемпіонату світу — 2018.

На 56 хвилині захисник Александар Коларов виконав штрафний удар, закрутивши м'яч з лівої ноги точно у праву дев'ятку воріт суперника.

Суперники збірних Коста-Ріки і Сербії по групі — Бразилія і Швейцарія — також зіграють між собою сьогодні, початок — о 21:00.

У другому турі групового етапу ЧС-2018 збірна Сербії зустрінеться зі Швейцарією, а Коста-Ріка зіграє з Бразилією. Обидва матчі відбудуться 22 червня.

Нагадаємо, в матчі групового етапу чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Австралії уругвайський арбітр Андрес Кунья призначив перший в історії турніру пенальті після використання системи VAR (video assistant referee).