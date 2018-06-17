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ЧС-2018: Хорватія обіграла Нігерії з рахунком 2:0

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    17.06.2018 - 00:48
Фото: Хорватія - Нігерія (twitter.com/ivanrakitic)
Фото: Хорватія - Нігерія (twitter.com/ivanrakitic)

Півзахисник збірної Нігерії Этебо забив у свої ворота

Збірна Хорватії перемогла національну команду Нігерії у матчі першого туру групи D чемпіонату світу — 2018. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь хорватів.

Автором першого м'яча став півзахисник збірної Нігерії Одженекаро Этебо, який забив у свої ворота на 32-й хвилині. В середині другого тайму пенальті реалізував хавбек Лука Модріч.

У другому турі національна команда Хорватії зустрінеться з Аргентиною (21 червня), збірна Нігерії зіграє з Ісландією (22 червня).

Нагадаємо, збірні Іспанії та Португалії не зуміли виявити переможця в матчі першого туру групи B чемпіонату світу-2018. Зустріч завершилася з рахунком 3:3.

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Теги публікації: Нигерия, ЧМ-2018, Хорватия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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