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Збірна Німеччини вирвала перемогу у Швеції в матчі ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    23.06.2018 - 23:16
Фото: Німеччина - Швеція (twitter.com/DFB_Team)
Фото: Німеччина - Швеція (twitter.com/DFB_Team)

Кроос забив переможний гол в доданий час

Збірна Німеччини здобула вольову перемогу над Швецією у матчі другого туру групового етапу ЧС-2018 з рахунком 2:1.

На 32-й хвилині Віктор Классон з правого флангу виконав передачу до лінії штрафної площі, Ола Тойвонен прийняв м'яч і в боротьбі з Антоніо Рюдигером перекинув м'яч через Мануеля Нойєра, який знову вийшов з воріт.

На початку другого тайму Тімо Вернер з лівого флангу виконав передачу до лінії воротарського, Маріо Гомес не зміг пробити по воротах, але вдало підставив ногу Марко Ройс і м'яч все ж опинився у воротах. На 95-й хвилині Тоні Кроос приніс німцям перемогу.

Нагадаємо, збірна Аргентини зазнала найбільша за 60 років поразку на груповому етапі чемпіонату світу.

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Теги публікації: Швеция, ЧМ-2018  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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