Збірна Німеччини вирвала перемогу у Швеції в матчі ЧС-2018

Кроос забив переможний гол в доданий час

Збірна Німеччини здобула вольову перемогу над Швецією у матчі другого туру групового етапу ЧС-2018 з рахунком 2:1.

На 32-й хвилині Віктор Классон з правого флангу виконав передачу до лінії штрафної площі, Ола Тойвонен прийняв м'яч і в боротьбі з Антоніо Рюдигером перекинув м'яч через Мануеля Нойєра, який знову вийшов з воріт.

На початку другого тайму Тімо Вернер з лівого флангу виконав передачу до лінії воротарського, Маріо Гомес не зміг пробити по воротах, але вдало підставив ногу Марко Ройс і м'яч все ж опинився у воротах. На 95-й хвилині Тоні Кроос приніс німцям перемогу.

Нагадаємо, збірна Аргентини зазнала найбільша за 60 років поразку на груповому етапі чемпіонату світу.