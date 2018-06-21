ЧС-2018: Франція перемогла Перу і забезпечила собі вихід в плей-офф

Мбаппе забив єдиний гол у матчі
Збірна Франції отримала перемогу над національною командою Перу в матчі другого туру чемпіонату світу.
Автором єдиного гола став нападник Кіліан Мбаппе, який відзначився на 34 хвилині.
Для збірної Франції ця перемога стала другою на ЧС-2018. У першому турі підопічні Дідьє Дешама обіграли національну команду Австралії (2:1).
Таким чином, французи забезпечили собі участь в плей-офф світової першості, а перуанці втратили шанси на вихід з групи.
У заключному турі групового етапу збірна Франції зустрінеться з Данією (26 червня), Перу зіграє з Австралією (26 червня).
Нагадаємо, збірна Іспанії з мінімальним рахунком обіграла Іран в матчі ЧС-2018.