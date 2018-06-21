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ЧС-2018: Франція перемогла Перу і забезпечила собі вихід в плей-офф

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    21.06.2018 - 20:23
Фото: Франція - Перу (twitter.com/FrenchTeam)
Фото: Франція - Перу (twitter.com/FrenchTeam)

Мбаппе забив єдиний гол у матчі

Збірна Франції отримала перемогу над національною командою Перу в матчі другого туру чемпіонату світу.

Автором єдиного гола став нападник Кіліан Мбаппе, який відзначився на 34 хвилині.

Для збірної Франції ця перемога стала другою на ЧС-2018. У першому турі підопічні Дідьє Дешама обіграли національну команду Австралії (2:1).

Таким чином, французи забезпечили собі участь в плей-офф світової першості, а перуанці втратили шанси на вихід з групи.

У заключному турі групового етапу збірна Франції зустрінеться з Данією (26 червня), Перу зіграє з Австралією (26 червня).

Нагадаємо, збірна Іспанії з мінімальним рахунком обіграла Іран в матчі ЧС-2018.

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Теги публікації: Франція, ЧМ-2018, Перу  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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