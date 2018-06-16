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ЧМ-2018: Сборная Франции обыграла Австралию в матче первого тура

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    16.06.2018 - 15:05
Фото: Франция - Австралия (twitter.com/FrenchTeam)
Фото: Франция - Австралия (twitter.com/FrenchTeam)

В матче был забит исторический пенальти, назначенный с помощью VAR

Сборная Франции благодаря голам Гризманна и Погба обыграла команду Австралии (2:1) в матче первого тура группы С чемпионата мира-2018. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Счет в игре открыл француз Антуан Гризманн после того, как рефери назначил первый в истории чемпионатов мира пенальти после видеопросмотра. Через четыре минуты австралийцы отыгрались также с 11-метрового - счет сравнял Йединак. За 10 минут до окончания основного времени второго тайма Поль Погба забил второй мяч в ворота австралийцев.

Второй матч группы С между сборными Перу и Дании пройдет 16 июня в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, сборные Испании и Португалии не сумели выявить победителя в матче первого тура группы B чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счетом 3:3.

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Теги публикации: Франция, Австралия, ЧМ-2018  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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