ЧМ-2018: Сборная Франции обыграла Австралию в матче первого тура

В матче был забит исторический пенальти, назначенный с помощью VAR

Сборная Франции благодаря голам Гризманна и Погба обыграла команду Австралии (2:1) в матче первого тура группы С чемпионата мира-2018. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Счет в игре открыл француз Антуан Гризманн после того, как рефери назначил первый в истории чемпионатов мира пенальти после видеопросмотра. Через четыре минуты австралийцы отыгрались также с 11-метрового - счет сравнял Йединак. За 10 минут до окончания основного времени второго тайма Поль Погба забил второй мяч в ворота австралийцев.

Второй матч группы С между сборными Перу и Дании пройдет 16 июня в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, сборные Испании и Португалии не сумели выявить победителя в матче первого тура группы B чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счетом 3:3.