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ЧС-2018: Збірна Франції обіграла Австралію в матчі першого туру

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    16.06.2018 - 15:05
Фото: Франція - Австралія (twitter.com/FrenchTeam)
Фото: Франція - Австралія (twitter.com/FrenchTeam)

У матчі був забитий історичний пенальті, призначений за допомогою VAR

Збірна Франції завдяки голам Грізманна і Погба обіграла команду Австралії (2:1) в матчі першого туру групи С чемпіонату світу-2018. Про це повідомляється на сайті ФІФА.

Рахунок у грі відкрив француз Антуан Грізманн після того, як рефері призначив перший в історії чемпіонатів світу пенальті після відеоперегляду. Через чотири хвилини австралійці відігралися також з 11-метрового - рахунок зрівняв Йедінак. За 10 хвилин до закінчення основного часу другого тайму Поль Погба забив другий м'яч у ворота австралійців.

Другий матч групи С між збірними Перу й Данії пройде 16 червня о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірні Іспанії та Португалії не зуміли виявити переможця в матчі першого туру групи B чемпіонату світу-2018. Зустріч завершилася з рахунком 3:3.

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Теги публікації: Франція, Австралия, ЧМ-2018  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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