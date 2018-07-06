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Сборная Бельгии обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    06.07.2018 - 23:02
Фото: Бразилия - Бельгия (twitter.com/cbf_futebol)
Фото: Бразилия - Бельгия (twitter.com/cbf_futebol)

Фернандиньо забил автогол, Де Брейне удвоил преимущество

Сборноая Бельгии победила команду Бразилии в матче чемпионата мира-2018 - 2:1.

Бельгийцы вышли вперед после того, как на 13 минуте полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо провел мяч в собственные ворота. На 31 минуте бельгийская команда удвоила преимущество. Гол на свой счет записал Кевин Де Брейне.

На 76 минуте Ренато Аугусто забил после передачи от Филиппе Коутиньо, сократив отставание Бразилии в счёте. Однако в оставшееся время подопечным Тите забить больше не удалось.

Только один раз Бельгия заходила так далеко: в 1986 они заняли четвертое место.

Напомним, защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес побил рекорд бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны по количеству выходов на поле в матчах чемпионата мира в качестве капитана.

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Теги публикации: ЧМ-2018, сборная Бразилии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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