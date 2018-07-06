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Збірна Бельгії обіграла Бразилію і вийшла в півфінал ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    06.07.2018 - 23:02
Фото: Бразилія - Бельгія (twitter.com/cbf_futebol)
Фото: Бразилія - Бельгія (twitter.com/cbf_futebol)

Фернандіньо забив автогол, Де Брейне подвоїв перевагу

Сборноая Бельгії перемогла команду Бразилії в матчі чемпіонату світу-2018 - 2:1.

Бельгійці вийшли вперед після того, як на 13 хвилині півзахисник збірної Бразилії Фернандіньо провів м'яч у власні ворота. На 31 хвилині бельгійська команда подвоїла перевагу. Гол на свій рахунок записав Кевін Де-Брейне.

На 76 хвилині Ренато Аугусто забив після передачі від Філіппе Коутіньйо, скоротивши відставання Бразилії в рахунку. Однак у час, що залишився підопічним Тіте більше забити не вдалося.

Нагадаємо, захисник збірної Мексики Рафаель Маркес побив рекорд колишнього форварда збірної Аргентини Дієго Марадони за кількістю виходів на поле в матчах чемпіонату світу в якості капітана.

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Теги публікації: ЧМ-2018, сборная Бразилии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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