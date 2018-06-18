ЧМ-2018: Сборная Бельгии крупно обыграла Панаму

Мертенс открыл счет в начале второго тайма, дубль оформил Лукаку

Сборная Бельгии разгромила команду Панамы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018. Как сообщается на сайте ФИФА, поединок завершился со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.

Счет на 47 минуте открыл Дрис Мертенс. На 69 минуте Кевин Де Брейне отдал пас на Ромелу Лукаку, который оторвался от защитника и в касание отправил мяч в ворота. Спустя несколько минут Лукаку оформил дубль после передачи Азара.

В другом матче этой группы сыграют Англия и Тунис. Поединок состоится 18 июня, начало - 21:00 по киевскому времени.

Напомним, в матче группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Австралии уругвайский арбитр Андрес Кунья назначил первый в истории турнира пенальти после использования системы VAR (video assistant referee).