Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ЧС-2018: Збірна Бельгії крупно обіграла Панаму

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    18.06.2018 - 20:07
Фото: Бельгія - Панама (twitter.com/fepafut)
Фото: Бельгія - Панама (twitter.com/fepafut)

Мертенс відкрив рахунок на початку другого тайму, дубль оформив Лукаку

Збірна розгромила команду Бельгії Панами в матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу-2018. Як повідомляється на сайті ФІФА, поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь бельгійців.

Рахунок на 47 хвилині відкрив Дріс Мертенс. На 69 хвилині Кевін Де-Брейне віддав пас на Ромелу Лукаку, який відірвався від захисника і в дотик відправив м'яч у ворота. Через кілька хвилин Лукаку оформив дубль після передачі Азара.

В іншому матчі цієї групи зіграють Англія і Туніс. Поєдинок відбудеться 18 червня, початок - 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, в матчі групового етапу чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Австралії уругвайський арбітр Андрес Кунья призначив перший в історії турніру пенальті після використання системи VAR (video assistant referee).

ЧС 2018: турнірна таблиця на 18 червня Бразилія і Швейцарія стартували на ЧС-2018 з нічиєї
Теги публікації: ЧМ-2018, Панама  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся