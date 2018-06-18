ЧС-2018: Збірна Бельгії крупно обіграла Панаму

Мертенс відкрив рахунок на початку другого тайму, дубль оформив Лукаку

Збірна розгромила команду Бельгії Панами в матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу-2018. Як повідомляється на сайті ФІФА, поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь бельгійців.

Рахунок на 47 хвилині відкрив Дріс Мертенс. На 69 хвилині Кевін Де-Брейне віддав пас на Ромелу Лукаку, який відірвався від захисника і в дотик відправив м'яч у ворота. Через кілька хвилин Лукаку оформив дубль після передачі Азара.

В іншому матчі цієї групи зіграють Англія і Туніс. Поєдинок відбудеться 18 червня, початок - 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, в матчі групового етапу чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Австралії уругвайський арбітр Андрес Кунья призначив перший в історії турніру пенальті після використання системи VAR (video assistant referee).