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Хорватия разгромила Аргентину и вышла в плей-офф ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    21.06.2018 - 22:57
Фото: Аргентина - Хорватия (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: Аргентина - Хорватия (twitter.com/HNS_CFF)

Мячи забил Ребич, Модрич и Ракитич

Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Забитые мячи на свой счёт записали Анте Ребич, Лука Модрич и Иван Ракитич.

Для сборной Хорватии эта победа стала второй на ЧМ-2018. В первом туре подопечные Златко Далича обыграли команду Нигерии (2:0). Таким образом, хорваты набрали шесть очков и обеспечили себе участие в плей-офф мирового первенства.

В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии встретится с Исландией (26 июня), а Аргентина сыграет с Нигерией (26 июня).

Напомним, сборная Испании с минимальным счетом обыграла Иран в матче ЧМ-2018.

ЧМ 2018: турнирная таблица на 21 июня Сборная Испании с минимальным счетом обыграла Иран в матче ЧМ-2018
Теги публикации: ЧМ-2018, Хорватия, сборная Аргентины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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