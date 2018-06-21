Хорватия разгромила Аргентину и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Мячи забил Ребич, Модрич и Ракитич

Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Забитые мячи на свой счёт записали Анте Ребич, Лука Модрич и Иван Ракитич.

Для сборной Хорватии эта победа стала второй на ЧМ-2018. В первом туре подопечные Златко Далича обыграли команду Нигерии (2:0). Таким образом, хорваты набрали шесть очков и обеспечили себе участие в плей-офф мирового первенства.

В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии встретится с Исландией (26 июня), а Аргентина сыграет с Нигерией (26 июня).

Напомним, сборная Испании с минимальным счетом обыграла Иран в матче ЧМ-2018.