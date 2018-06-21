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Хорватія розгромила Аргентину і вийшла в плей-офф ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    21.06.2018 - 22:57
Фото: Аргентина - Хорватія (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: Аргентина - Хорватія (twitter.com/HNS_CFF)

М'ячі забив Ребич, Модріч і Ракітіч

Збірна Хорватії розгромила команду Аргентини в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018. Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Забиті м'ячі на свій рахунок записали Анте Ребич, Лука Модріч і Іван Ракітіч.

Для збірної Хорватії ця перемога стала другою на ЧС-2018. У першому турі підопічні Златко Далича обіграли команду Нігерії (2:0). Таким чином, хорвати набрали шість очок і забезпечили собі участь в плей-офф світової першості.

У заключному турі групового етапу збірна Хорватії зустрінеться з Ісландією (26 червня), а Аргентина зіграє з Нігерією (26 червня).

Нагадаємо, збірна Іспанії з мінімальним рахунком обіграла Іран в матчі ЧС-2018.

ЧС 2018: турнірна таблиця на 21 червня Збірна Іспанії з мінімальним рахунком обіграла Іран в матчі ЧС-2018
Теги публікації: ЧМ-2018, Хорватия, сборная Аргентины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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