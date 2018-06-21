Хорватія розгромила Аргентину і вийшла в плей-офф ЧС-2018

М'ячі забив Ребич, Модріч і Ракітіч

Збірна Хорватії розгромила команду Аргентини в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018. Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Забиті м'ячі на свій рахунок записали Анте Ребич, Лука Модріч і Іван Ракітіч.

Для збірної Хорватії ця перемога стала другою на ЧС-2018. У першому турі підопічні Златко Далича обіграли команду Нігерії (2:0). Таким чином, хорвати набрали шість очок і забезпечили собі участь в плей-офф світової першості.

У заключному турі групового етапу збірна Хорватії зустрінеться з Ісландією (26 червня), а Аргентина зіграє з Нігерією (26 червня).

Нагадаємо, збірна Іспанії з мінімальним рахунком обіграла Іран в матчі ЧС-2018.