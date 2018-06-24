ЧМ-2018: Англия обыграла Панаму со счетом 6:1

Стоунз оформил дубль, Кейн - хет-трик и еще гол забил Лингард
Сборная Англии обыграла Панаму в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 со счётом 6:1
По итогам первых двух туров ЧМ Панама не набрала очков, как и Тунис. Обе сборные лишились шансов на выход в плей-офф турнира. Из группы G в 1/8 финала пробились Бельгия и Англия, они определят победителя квартета в очном матче, который состоится 28 июня. Панама и Тунис встретятся в этот же день и решат, кто финиширует в группе на третьем месте, а кто — на последнем.
Напомним, сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.