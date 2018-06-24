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ЧМ-2018: Англия обыграла Панаму со счетом 6:1

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    24.06.2018 - 17:02
Фото: Англия - Панама (twitter.com/England)
Фото: Англия - Панама (twitter.com/England)

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Сборная Англии обыграла Панаму в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 со счётом 6:1

По итогам первых двух туров ЧМ Панама не набрала очков, как и Тунис. Обе сборные лишились шансов на выход в плей-офф турнира. Из группы G в 1/8 финала пробились Бельгия и Англия, они определят победителя квартета в очном матче, который состоится 28 июня. Панама и Тунис встретятся в этот же день и решат, кто финиширует в группе на третьем месте, а кто — на последнем.

Напомним, сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Англия - Панама: где смотреть матч ЧМ 2018: турнирная таблица на 24 июня
Теги публикации: ЧМ-2018, сборная Англии, Панама  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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