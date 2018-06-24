Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ЧС-2018: Англія обіграла Панаму з рахунком 6:1

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    24.06.2018 - 17:02
Фото: Англія - Панама (twitter.com/England)
Фото: Англія - Панама (twitter.com/England)

Стоунз оформив дубль, Кейн - хет-трик і ще гол забив Лингард

Збірна Англії обіграла Панаму в матчі другого туру групового етапу ЧС-2018 з рахунком 6:1

За підсумками перших двох турів ЧС Панама не набрала очок, як і Туніс. Обидві збірні позбулися шансів на вихід в плей-офф турніру. З групи G в 1/8 фіналу пробилися Бельгія і Англія, вони визначать переможця квартету в очному матчі, який відбудеться 28 червня. Панама і Туніс зустрінуться в цей же день і вирішать, хто фінішує в групі на третьому місці, а хто — на останньому.

Нагадаємо, збірна Німеччини здобула вольову перемогу над Швецією у матчі другого туру групового етапу ЧС-2018.

Англія - Панама: де дивитися матч ЧС 2018: турнірна таблиця на 24 червня
Теги публікації: ЧМ-2018, сборная Англии, Панама  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся