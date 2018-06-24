ЧС-2018: Англія обіграла Панаму з рахунком 6:1

Стоунз оформив дубль, Кейн - хет-трик і ще гол забив Лингард
Збірна Англії обіграла Панаму в матчі другого туру групового етапу ЧС-2018 з рахунком 6:1
За підсумками перших двох турів ЧС Панама не набрала очок, як і Туніс. Обидві збірні позбулися шансів на вихід в плей-офф турніру. З групи G в 1/8 фіналу пробилися Бельгія і Англія, вони визначать переможця квартету в очному матчі, який відбудеться 28 червня. Панама і Туніс зустрінуться в цей же день і вирішать, хто фінішує в групі на третьому місці, а хто — на останньому.
Нагадаємо, збірна Німеччини здобула вольову перемогу над Швецією у матчі другого туру групового етапу ЧС-2018.