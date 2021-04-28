Члены НКРЭКУ увеличили свой фонд оплаты труда еще на 50 млн грн 

Члены комиссии увеличили зарплатный фонд с 550 до 601 млн грн, что превышает 75% всего бюджета комиссии.

Собственно, сам бюджет НКРЭКУ на 2022 года увеличится на 80 млн грн (на 11%) до 794 млн грн. Это планируется сделать за счет повышения плановой ставки на регулирование, которую обязаны уплачивать все участники рынка.

Ставка на регулирования согласно решению НКРЭКУ на 2022 года увеличится до 0,099% по сравнению с 0,088% в текущем году.

Финансирование НКРЭКУ осуществляется со специального фонда государственного бюджета, который наполняют компании, работающие на энергорынке и в сфере жилищно-коммунальных услуг. Каждая из них обязана платить взнос за регулирование, который автоматически закладывается в тарифы на жилищно-коммунальные услуги и оплачиваются потребителями.

Согласно бюджетной программе НКРЭКУ, фонд оплаты труда комиссии за последние два года вырос почти в 2 раза.

Если в 2020 году фонд заработной платы составлял 376 млн грн, в 2021 - 550 млн, на 2022 й - утвержден на уровне 601 млн.

