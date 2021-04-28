Члени НКРЕКУ збільшили свій фонд оплати праці ще на 50 млн грн

Члени комісії збільшили зарплатний фонд з 550 до 601 млн грн, що перевищує 75% всього бюджету комісії.

Власне, сам бюджет НКРЕКП на 2022 року збільшиться на 80 млн грн (на 11%) до 794 млн грн. Це планується зробити шляхом підвищення планової ставки на регулювання, яку зобов'язані сплачувати всі учасники ринку.

Ставка на регулювання згідно з рішенням НКРЕКП на 2022 року збільшиться до 0,099% в порівнянні з 0,088% в поточному році.

Фінансування НКРЕКП здійснюється зі спеціального фонду державного бюджету, який наповнюють компанії, що працюють на енергоринку та у сфері житлово-комунальних послуг. Кожна з них зобов'язана платити внесок за регулювання, який автоматично закладається в тарифи на житлово-комунальні послуги і оплачуються споживачами.

Згідно з бюджетною програмою НКРЕКП, фонд оплати праці комісії за останні два роки зріс майже у 2 рази.

Якщо у 2020 році фонд заробітної плати становив 376 млн грн, у 2021 - 550 млн, на 2022 рік - затверджений на рівні 601 млн.