Члены НАТО могут выступить против размещения в ЕС ядерных ракет наземного базирования

Страны НАТО по итогам саммита в Брюсселе могут объявить, что выступают против размещения ядерных ракет наземного базирования в Европе. Такое предложение содержится в проекте коммюнике.

Об этом сообщили источники Defense News в ЕС и Сенате Конгресса США .

По информации журнала, НАТО рассматривает этот шаг как способ снизить напряженность. Это может стать "первым шагом в диалоге по контролю над вооружениями" в преддверии встречи Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве.

В октябре 2020 года российский президент заявил о готовности не развертывать на европейской части территории страны ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, а также вооружения, по классификации которых стороны не смогли договориться в случае встречных шагов. Администрация Дональда Трампа назвала идею обреченной на провал и дала понять, что готова развернуть в Западной Европе большое число ядерных ракет.

Джо Байден после вступления в должность президента США договорился с Россией о продлении СНВ-3.