Члени НАТО можуть виступити проти розміщення в ЄС ядерних ракет наземного базування

Країни НАТО за підсумками саміту в Брюсселі можуть оголосити, що виступають проти розміщення ядерних ракет наземного базування в Європі. Така пропозиція міститься в проекті комюніке.
За інформацією журналу, НАТО розглядає цей крок як спосіб знизити напруженість. Це може стати "першим кроком у діалозі з контролю над озброєннями" напередодні зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна 16 червня в Женеві.
У жовтні 2020 року російський президент заявив про готовність не розгортати на європейській частині території країни ракети середньої і меншої дальності наземного базування, а також озброєння, за класифікацією яких сторони не змогли домовитися у разі зустрічних кроків. Адміністрація Дональда Трампа назвала ідею приреченою на провал і дала зрозуміти, що готова розгорнути в Західній Європі велике число ядерних ракет.
Джо Байден після вступу на посаду президента США домовився з Росією про продовження СНО-3.
Нагадаємо, президент США Джо Байден на полях саміту G7 провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макрон. На ній він заявив, що Вашингтон "повернувся" і твердо впевнений у єдності НАТО.