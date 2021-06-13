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Члени НАТО можуть виступити проти розміщення в ЄС ядерних ракет наземного базування

Автор: Артур Родивилов

Країни НАТО за підсумками саміту в Брюсселі можуть оголосити, що виступають проти розміщення ядерних ракет наземного базування в Європі. Така пропозиція міститься в проекті комюніке.

Про це повідомили джерела Defense News в ЄС і Сенаті Конгресу США.

За інформацією журналу, НАТО розглядає цей крок як спосіб знизити напруженість. Це може стати "першим кроком у діалозі з контролю над озброєннями" напередодні зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна 16 червня в Женеві.

У жовтні 2020 року російський президент заявив про готовність не розгортати на європейській частині території країни ракети середньої і меншої дальності наземного базування, а також озброєння, за класифікацією яких сторони не змогли домовитися у разі зустрічних кроків. Адміністрація Дональда Трампа назвала ідею приреченою на провал і дала зрозуміти, що готова розгорнути в Західній Європі велике число ядерних ракет.

Джо Байден після вступу на посаду президента США домовився з Росією про продовження СНО-3.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на полях саміту G7 провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макрон. На ній він заявив, що Вашингтон "повернувся" і твердо впевнений у єдності НАТО.

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