Послы ЕС одобрили четвертый пакет санкций против России

Члены ЕС одобрили четвертый пакет санкций против российских олигархов и юридических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рикарда Йозвяка.

Сообщается, что послы ЕС 14 марта закончили переговоры по четвертому пакету санкций ЕС в отношении России.

"Начата письменная процедура, которая завершится завтра утром официальным принятием. Затем решение будет опубликовано официально – в тот же день, позже", - сообщает Йозвяк.

О том, что пакет санкций ЕС одобрен, подтвердили и в председательстве Франции в Совете ЕС.

"Утвержден 4 пакет санкций в консультации с нашими международными партнерами. Направлен против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины. Коснется ряда секторов российской экономики", - сказано в сообщении.

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