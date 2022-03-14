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Члени ЄС схвалили четвертий пакет санкцій проти Росії

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Понеділок 14 березня 2022 19:58
Члени ЄС схвалили четвертий пакет санкцій проти Росії Фото: в ЄС схвалили четвертий пакет санкцій проти Росії (flick com libereurope)
Автор: Анна Шиканова

Члени ЄС схвалили четвертий пакет санкцій проти російських олігархів і юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рікарда Йозвяка.

Повідомляється, що посли ЄС 14 березня закінчили переговори щодо четвертого пакета санкцій ЄС щодо Росії.

"Розпочато письмову процедуру, яка завершиться завтра вранці офіційним прийняттям. Потім рішення буде опубліковано офіційно - в той же день, пізніше", - повідомляє Йозвяк.

Про те, що пакет санкцій ЄС схвалений, підтвердили й в головуванні Франції в Раді ЄС.

"Затверджено 4 пакет санкцій у консультації з нашими міжнародними партнерами. Спрямований проти фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України. Торкнеться низки секторів російської економіки", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, яких сфер торкнуться санкції з четвертого пакета ЄС.

А також повідомляли про те, що ЄС посилить санкції проти російських нафтових компаній, але не заборонить імпорт.

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