Члени ЄС схвалили четвертий пакет санкцій проти Росії

Члени ЄС схвалили четвертий пакет санкцій проти російських олігархів і юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рікарда Йозвяка.

Повідомляється, що посли ЄС 14 березня закінчили переговори щодо четвертого пакета санкцій ЄС щодо Росії.

"Розпочато письмову процедуру, яка завершиться завтра вранці офіційним прийняттям. Потім рішення буде опубліковано офіційно - в той же день, пізніше", - повідомляє Йозвяк.

Про те, що пакет санкцій ЄС схвалений, підтвердили й в головуванні Франції в Раді ЄС.

"Затверджено 4 пакет санкцій у консультації з нашими міжнародними партнерами. Спрямований проти фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України. Торкнеться низки секторів російської економіки", - сказано в повідомленні.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!