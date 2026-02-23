Членство України - в інтересах Євросоюзу: у Нідерландах назвали причини

Вигоди для обох сторін

За словами Слейпена, приєднання України збільшило б населення ЄС на 45 мільйонів осіб. Він підкреслив, що це принесе Євросоюзу унікальні військові можливості та досвід, які суттєво зміцнять європейську оборону.

"Для України членство в ЄС, а також ухвалення відповідних норм, інститутів та лібералізації сприяло б економічному зростанню і процвітанню", - зазначив глава Центробанку Нідерландів.

Він також додав, що допомога Україні у відкритті дверей до членства в ЄС відповідає власним інтересам союзу, а сама Україна може стати "каталізатором змін на краще" всередині блоку.

Виклики на шляху до вступу

Водночас Слейпен наголосив, що вступ України до блоку "насамперед" потребуватиме миру.

Навіть за цієї умови шлях не буде легким через великий розмір країни, що вплине на бюджет ЄС і процес ухвалення рішень.