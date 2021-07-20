Без членства Украины в ЕС нельзя гарантировать полноценную безопасность Европы, - Кулеба

Гарантировать полноценную безопасность в Европе можно лишь после того, как в ЕС вступят страны Ассоциированного трио. Речь идет об Украине, Грузии и Молдове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
По его словам, все больше стран в ЕС тоже начинают думать в рамках этой парадигмы
"Речь идет о безопасности региона, о безопасности Европы. Мы абсолютно убеждены, что без членства наших трех стран в Европейском союзе обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно", - сказал Кулеба.
Напомним, на Батумской международной конференции Украина, Грузия и Молдова подписали декларацию о вступлении стран в ЕС. Стороны подчеркнули твердую приверженность продолжению интеграции в Евросоюз.
РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский предложил Европейской раде сделать первый шаг по интеграции Украины в ЕС.