Без членства Украины в ЕС нельзя гарантировать полноценную безопасность Европы, - Кулеба

Гарантировать полноценную безопасность в Европе можно лишь после того, как в ЕС вступят страны Ассоциированного трио. Речь идет об Украине, Грузии и Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По его словам, все больше стран в ЕС тоже начинают думать в рамках этой парадигмы

"Речь идет о безопасности региона, о безопасности Европы. Мы абсолютно убеждены, что без членства наших трех стран в Европейском союзе обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно", - сказал Кулеба.