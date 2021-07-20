Без членства України в ЄС не можна гарантувати повноцінну безпеку Європи, - Кулеба
Гарантувати повноцінну безпеку в Європі можна лише після того, як до ЄС вступлять країни Асоційованого тріо. Мова йде про Україну, Грузію та Молдову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
За його словами, все більше країн в ЄС теж починають думати в рамках цієї парадигми
"Йдеться про безпеку регіону, про безпеку Європи. Ми абсолютно переконані, що без членства наших трьох країн в Європейському союзі забезпечити повноцінну безпеку Європи буде неможливо", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, на Батумській міжнародній конференції Україна, Грузія і Молдова підписали декларацію про вступ країн до ЄС. Сторони підкреслили непохитну відданість продовженню інтеграції в Євросоюз.
РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський запропонував Європейській раді зробити перший крок щодо інтеграції України до ЄС.