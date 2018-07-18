Всех членов группы наркоторговцев на Закарпатье задержали, - Нацполиция
В ходе спецоперации никто не пострадал
На Закарпатье в ходе спецоперации задержали всех членов организованной преступной группы, которую подозревают в наркоторговле. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
В Нацполиции уточнили, что в ходе спецоперации никто не пострадал. На данный момент продолжаются следственные действия.
Фото: задержание правонарушителей (npu.gov.ua)
Напомним, ранее сегодня, 18 июля, пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил о проведении на Закарпатье спецоперации по задержанию наркоторговцев.
Он отметил, что злоумышленники оказали сопротивление во время задержания, в результате чего совершили наезд на сотрудника полиции.
У задержанных изъяли наркотики в особо крупных размерах, а также огнестрельное и холодное оружие.