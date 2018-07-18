Всех членов группы наркоторговцев на Закарпатье задержали, - Нацполиция

Новости Происшествия 18.07.2018 - 20:20
Фото: задержание правонарушителей (npu.gov.ua)
Фото: задержание правонарушителей (npu.gov.ua)

В ходе спецоперации никто не пострадал

На Закарпатье в ходе спецоперации задержали всех членов организованной преступной группы, которую подозревают в наркоторговле. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Нацполиции уточнили, что в ходе спецоперации никто не пострадал. На данный момент продолжаются следственные действия.

Всех членов группы наркоторговцев на Закарпатье задержали, - Нацполиция

Фото: задержание правонарушителей (npu.gov.ua)

Напомним, ранее сегодня, 18 июля, пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил о проведении на Закарпатье спецоперации по задержанию наркоторговцев.

Он отметил, что злоумышленники оказали сопротивление во время задержания, в результате чего совершили наезд на сотрудника полиции.

У задержанных изъяли наркотики в особо крупных размерах, а также огнестрельное и холодное оружие.

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Теги:  наркотики,  торговля,  Закарпатская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС